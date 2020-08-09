美衛生部長抵台 外交部：強化臺美防疫及醫衛合作 18:482020/08/09 中時 崔慈悌 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 外交部政務次長田中光（左1起）、美衛生部長阿札爾（左2）、AIT處長酈英傑（左3）、衛生福利部疾病管制署署長周志浩（左4）。（外交部提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國衛生部長阿札爾下午搭乘美方軍機抵達臺灣。外交部表示，誠摯歡迎阿札爾部長一行此次歷史性的訪問，相信此行將更強化臺美間的防疫及醫衛合作關係。 此次訪團成員也包括美國衛生部主管整備與緊急應變助理部長凱雷克（Robert Kadlec）、美國在台協會（AIT）主席莫健（James Moriarty）及美國衛生部幕僚長哈里森（Brian Harrison）等。由外交部政務次長田中光、衛生福利部疾病管制署署長周志浩代表我國政府前往接機。 (中時 ) #美國 #部長 #衛生 #外交部 #防疫 也許您會感興趣 推薦閱讀 美衛生部長下午抵台 訪團2採陰性才入境 09:532020/08/09 政治 索馬利蘭駐台代表7日抵台 吳釗燮肯定無懼大陸施壓 13:152020/08/09 政治 陸學者批美 長臂管轄干預內政 04:102020/08/09 兩岸要聞 德法不滿美強勢 退出WHO改革談判 04:102020/08/09 兩岸要聞 索國與陸達經貿諒解 主動秀照 04:102020/08/09 國際大事 美禁微信 反傷美企在陸業務 04:102020/08/09 全球財經 美衛生部長來台傳將弔唁李登輝 陳時中：會拉防護線 14:322020/08/09 生活 貝殼找房 募資20億美元 2年來規模最大的陸企赴美上市案 04:102020/08/09 全球財經 美衛生部長阿札爾抵台 揮手向台灣民眾打招呼 17:192020/08/09 政治 美陸外交戰 反降低軍事衝突機率 04:102020/08/09 國際大事 政治熱門新聞 綠罷韓讓民眾不滿 高雄市長補選最後一周 杏仁哥出招 - 政治 李眉蓁提出政見「海水沖馬桶」 柯P竟這樣反應 - 政治 美衛生部長來台挨批為何不用隔離14天 律師開嗆了！ - 政治 韓國瑜被罷免後2個月 韓市府前官員6字轉達韓心聲 - 政治 收賄風暴後他爆政黨最新民調 嚇死人！ - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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