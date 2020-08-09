美國衛生部長阿札爾下午搭乘美方軍機抵達臺灣。外交部表示，誠摯歡迎阿札爾部長一行此次歷史性的訪問，相信此行將更強化臺美間的防疫及醫衛合作關係。

此次訪團成員也包括美國衛生部主管整備與緊急應變助理部長凱雷克（Robert Kadlec）、美國在台協會（AIT）主席莫健（James Moriarty）及美國衛生部幕僚長哈里森（Brian Harrison）等。由外交部政務次長田中光、衛生福利部疾病管制署署長周志浩代表我國政府前往接機。

(中時 )