美衛生部長訪台敏感，「雷根號」航母艦與護衛艦現身東海。(翻攝「SCS Probing Initiative」推特）

美衛生部長訪台敏感，「雷根號」航母艦與護衛艦現身東海。(翻攝「SCS Probing Initiative」推特）

美衛生部長訪台敏感，「雷根號」航母艦與護衛艦現身東海。(翻攝「SCS Probing Initiative」推特）

美國衛生部長阿札爾今(9日)下午搭乘美國空軍專機抵達松山機場訪台。很湊巧的，一架美海P-8A反潛巡邏機也適時的出現在台灣的西南邊海域地區，沿著西北向大陸沿海偵巡。除此之外，美國海軍「雷根號」航母與安提頓號護衛艦，也從北太平洋一路南行現身東海，值此敏感時機相當令人玩味。

根據北京大學海洋研究所「南海戰略態勢感知計劃」，今在官方推特發文，美國「雷根號」航母與安提頓號巡洋艦，上午現身在東海。同時間也有另一架P-8A反潛機從南海沿著西北方大陸沿海偵巡。

美國衛生部部長阿揸札爾於本周率團訪問台灣，阿札爾為首位訪台的美國衛生部部長，也是六年來首位訪台的美國內閣成員，以及1979年以來訪台層級最高的美國內閣官員。

美國在台協會表示，阿札爾此次歷史性的訪問將強化美台夥伴關係，並促進美台對抗全球新冠疫情的合作。台灣作為一個自由、透明的民主社會，在對抗疫情上成果非凡，展現出台灣在國際社會所扮演的關鍵角色。

(中時新聞網)