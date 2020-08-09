線西鄉公所連續3年舉辦獨木舟嘉年華」活動，打響慶安水道旖旎供風光。（吳敏菁攝）

線西公所還搭起兒童歡樂戲水區、小朋友樂翻。（吳敏菁攝）

彰化縣也有親水漂漂河！線西鄉公所連續3年舉辦獨木舟嘉年華」活動，打響慶安水道旖旎供風光，往北划就划到新啟用的白色海豚屋，這次在地廠商贊助獨木舟，吸引體驗，直呼好玩，線西公所還搭起兒童歡樂戲水區、免費提供霜淇淋、地方美食，讓遊客流連。

線西鄉位在彰化縣風頭水尾，慶安水道過去一直被忽視潛能，線西鄉公所連續第3年舉辦獨木舟嘉年華，配合廉政宣導

，打響知名度，讓人驚豔彰化也有一條「冬山河！」

獨木舟嘉年華登場，縣長王惠美來替體驗民眾加油，指出慶安水道環境非常好，往北就是剛落成彰化縣自然生態教育中心，沿著水道也有很寬廣的休息空間，將協調工業局把土地整理出來，打造更綿延、更有特色河濱親水公園，串連彰化濱海的景點，體驗彰化西北角生態和在地人情味。

線西鄉長蘇韋峻感謝在地廠商不藏私，鼎力贊助活動所需塑膠獨木舟，讓公所可以透過獨木舟連結到在地，讓鄉親可以體驗獨木舟，划出了慶安水道的新活力，看到未來潛力，吸引更多人深入線西鄉，一起點亮彰化西北角。

線西是全縣最小的鄉，面積、人口都最少，卻有風光好鄉美譽，農漁兼具，慶安水道河濱公園面積遼闊、綠草如茵，還有一座充滿歷史斑美感的蛤蜊兵營、塭仔港，盛產麵線、蒜頭、皮蛋等，冬季還有烏魚等特產。

(中時 )