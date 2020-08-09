來自全國約300名「舞林高手」在台中市舉辦的「2020霹靂無雙亞洲街舞大賽台灣資格賽」舞力對決，台中市長盧秀燕今天現身力挺，以活力十足的精簡致詞指出，「既然是酷運動，話就不要講太多，開始跳舞吧。Lets dance! Go!」，獲得現場熱情掌聲。

由中華民國街舞運動協會、台中市北屯區體育會舉辦的「2020霹靂無雙亞洲街舞大賽台灣資格賽」8日及9日兩天在台中火車站新站前廣場平台熱情登場，台中市長盧秀燕及中市運動局長李昱叡、中華民國街舞運動協會理事長沈智慧及市議員沈佑蓮等人與會。

盧秀燕上月接受髖關節手術，目前行動不便，需由輪椅及拐杖輔助，她仍現身霹靂無雙亞洲街舞大賽台灣資格賽，以行動力挺台中推廣「酷運動」的理念，到場勉勵選手全力比賽、奪得佳績。

沈智慧指出，賽事選在新火車站前廣場平台舉辦，可結合一中、逢甲商圈等觀光勝地，讓來自台灣各地的選手、街舞愛好者及裁判齊聚，帶動周邊住宿、飲食等觀光效益，更藉由選拔賽讓參與者有更多機會互相觀摩、切磋舞技。

台中市府運動局表示，資格賽分為霹靂舞團體賽6 on 6、霹靂舞個人賽1 on 1、國際女子個人對抗賽、霹靂舞個人新人賽及Fresstyle個人新人賽5組，參賽隊伍團體賽30隊180人、個人賽則有120人，各組冠軍將晉級亞洲總決賽。

(中時 )