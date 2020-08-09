彰化縣91歲黃爸爸度過了最悲欣交集父親節，回想25歲歡喜迎來兒子，卻是出生就罹患腦膜炎，臥床呈植物人，一晃61年過去，老邁身軀再也抱不起兒子，還好創世基金會介入到宅服務，創世表示，彰化有92個植物人家庭亟需援助，號召更多人一起成為「撐舟勇士」。

家有植物人家庭，都有說不出艱難辛苦，91歲高齡的黃爸爸，從年輕就和牽手悉心呵護著天生罹患腦性疾病的兒子長大，日復一日，不放棄的想著，「以後要看他成家立業」，但兒子卻越來越嚴重，只能躺臥在床，呈現植物人狀態，老爸爸如今已白髮蒼蒼、妻子逝世後，獨立扛下照護責任，遺憾痀僂身軀，再也無法抱起66歲兒子了。

幸好2013年起創世彰化分會介入到宅服務，讓老爸爸心裡有了支持，努力將日子撐下去，但是照護植物人或長期臥床者，每人每月約需花費4到6萬元，對於清貧家庭來說，是筆鉅額開銷。

創世彰化分會張曉蓉會長表示，目前創世彰化分會到植物人宅服務有92個家庭，不少家屬像黃爸爸一樣，咬緊牙根，默默守護著自己的家人，盼社會踴躍投入愛心行列，紓減家屬重擔、為植物人紓困，呼籲更多人一起成為創世基金會植物人的「撐舟勇士」，支持植物人到宅服務。

(中時 )