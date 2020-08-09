前日本首相 森喜朗，來台追思前總統李登輝，在台北賓館前發表談話。(圖/中時新聞網 直播)

前日本首相森喜朗，今下午5時率領日本弔唁團赴台北賓館悼念前總統李登輝，在台北賓館發表完談話後，稍早已自松山機場搭專機回國。

森喜朗此次所率領的超黨派國會議員，包括「古屋圭司、岸信夫(日首相安倍晉三胞弟)、衞藤征士郎、長島昭久、中山泰秀（以上自由民主黨）、富田茂之（公明黨）、中川正春（立憲民主黨）、榛葉賀津也（國民民主黨）、石井章（日本維新會）」等9人，此外，「日本臺灣交流協會」理事長谷崎泰明陪同。

森喜朗晚間於台北賓館悼念前總統李登輝，他在致弔唁辭時表示，兩人的羈絆跨越大海、超越立場，如今台灣與日本之間，有許多人與人之間的連結、羈絆。台灣完成您理想中的民主化，台灣與日本共享自由、民主、人權及普世價值，建立絕佳的友好關係。深信您(李登輝)與我的友情也一定會確實傳承給下個世代，日台友好關係將更為堅固。

而森喜朗也在9日晚間6時30分，自松山機場搭專機離境，返回日本。

(中時新聞網)