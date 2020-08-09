由港星呂頌賢、台灣女演員潘儀君、歌手溫嵐、新加坡女星歐萱等人共同演出的勵志好戲《千金》，10日起在東風衛視登場，溫嵐、潘儀君劇中先後嫁給呂頌賢飾演的方錦前，上演兩女共爭一夫戲碼。「大老婆」溫嵐大呼拍戲辛苦，小老婆潘儀君也說自己在戲中受盡屈辱，責怪呂頌賢太貪心，呂頌賢喊冤：「雖然劇中有兩個老婆，表面上是坐享齊人之福，其實自己是被逼的，我才是最可憐的人。」

第一次跨足電視劇的溫嵐不僅要從年輕演到老，且是個女強人，難度不小，劇中的大太太非常犀利，還要刁難二太太潘儀君，甚至虐待她的小孩，「我有一場戲要打潘儀君的小孩，我演得很壞，但打不下去，結果我自己就哭出來了，導演說妳一定要壞，壞到底才會有人看。我真的有點怕，拍戲拍到怕了。」這也讓她覺得當演員真的是非常辛苦。

潘儀君劇中飾演呂頌賢的二房。（東風衛視提供）

溫嵐飾演黃呂頌賢的大老婆，從年輕演到老。（東風衛視提供）

呂頌賢提到跟溫嵐拍戲拍到有幻想症，「我本來很舒服躺著休息，溫嵐經過，我突然就起來了，她就是有那個氣場」，還說當初是因為溫嵐他才接演這齣戲，「溫嵐可是我的偶像啊！」他不但演出大反派，更從25歲演到63歲，由清朝演到民國，是個人演出生涯的大突破。

拍攝《千金》期間剛好是最熱的夏天，眾演員們穿著厚實的戲服，頂著濃厚的妝容，遭受的悶熱可想而知，潘儀君只能靠喝水補充水分和體力，趁著導演還沒喊開拍，可以一口氣連喝4杯水，「那整個汗就是唰地流，我的妝已經都補不上去，沒法補了。」溫嵐也說自己很容易流汗，超怕熱，秘訣就是從家中帶來薄荷精油擦在身上消暑，呂頌賢竟說在大熱天拍戲真的是一種享受，「大部分人都是花錢去健身房、三溫暖，我們根本不需要，每天都享受天然的三溫暖。」

(中時 )