「2020國際移工藤球王爭霸戰」北市預賽9日在中正運動中心熱鬧開踢，僅存最後兩張晉級門票，讓這場預賽戰況更加激烈。去年摘下藤球王的阿東隊(ARTONG)，因為球員工作因素，今年調整陣容再出發，9日放手一搏，阿東A奪下台北市預賽第1晉級決賽，向蟬聯王座邁進。

為保住藤球王名號，9日比賽阿東眾球員傾巢而出，A、B、C共分3隊，最終以阿東A闖關成功。教練梁亞東對球員表現滿意，他表示為了這次比賽，平常愛小酌一杯的大家，除了更認真練習，也都很自律地不碰酒。陣中許多好手雖因工作不能參賽，決賽面對更強隊伍，仍有信心取勝。

歷經北北桃3場預賽大車拚，最終8強名單出爐，包括桃園市預賽第1名TAICHUNG FC、第2名PLAIFAH B；新北市預賽第1名IYARA.FC、第二名NanKhan；台北市預賽第1名阿東A、第二名Love Romsai，以及扮演魔王關卡的中華藍、白隊。

今年中華藍、白隊以U21亞青國手加上潛優好手組合而成，中華藍為教練：方瑞照、球員：王昶穎、陶秉業、羅上祐、詹明隆、邱一捷；中華白為教練：詹宇庭、球員：陳冠宇、石浩天、李裕智、王崇安、郭昱鋌。

屆時中華藍、白隊將在16日於台北體育館7樓，與晉級的6支移工隊伍一決高下，爭奪藤球王榮銜。目前潛優選手已在高雄亞柏會舘展開第一階段集訓，16日決賽也將是集訓成果的初步驗收，中華隊全員蓄勢待發，屆時鹿死誰手，還請大家拭目以待。

(中時 )