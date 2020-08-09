國防部正規劃將海空軍及各單位換裝「新型手槍」（第二階段），最近被提上時程的部隊是憲兵，據說憲兵指揮部將聯勤205廠的T75K3手槍列為首選，也符合「國槍國造」、「國防自主」政策。立意雖好，但是已換裝T75K3的海巡基層弟兄卻趕緊提出勸告，T75K3在設計上有「致命缺陷」，換裝必須三思。

聯勤205廠的T75系列手槍，是以義大利貝瑞塔槍支公司的M92F手槍為基礎再自行修正，總體外觀仍很類似M92手槍。美軍在1980年代也採用M92手槍，另外自行製造名為「M9」，此款手槍口徑為9公釐，彈匣給彈，子彈量頗多，可容納15發。

T75K1手槍，彈匣底板不會遮到槍繩環。(圖/wargamehk)

不過M92槍系服役過程的問題不少，安全保險的方式不夠安全，握柄也過大，開槍穩定性較差，在1991年波斯灣戰爭期間，沙漠環境更使M9手槍的故障率提高，批評的聲浪迫使貝瑞塔公司出面修正，不過效果有限。 2018年，美國國防部決定，以德國西格紹爾公司(SIG Sauer )的P320手槍，美軍版本稱為M17/18，結束服役近40年的M92F(M9)。

T75K3手槍彈匣(左)，與T75手槍彈匣(右)，K3的彈匣底板明顯過長。(圖/ptt)

聯勤205廠在1986年對M92F進行仿造，推出T75，之後持續改造而有T75K1、T75K2、T75K3，改良槍支材料使其輕量化、減少後座力，握把也依國人手掌大小而修正。

不過，即使T75K3已是該系列的第4代手槍，仍然出現有明顯思考不周全的設計，臉書「爆料海巡」的匿名爆料指出，「該槍有著非常大的致命缺陷，彈匣底板射擊畸形，不知何故向槍尾方向延伸，但槍本體又保留槍繩環，導致裝上防搶繩後根本無法換彈匣」

「這樣的設計缺陷在用槍時根本是要使用者的命，更是浪費納稅人的血汗錢，為了政策而採購國造槍無可厚非，但是至少把使用者的命當命，最近又在提平戰轉換，如果連配槍都只能使用一個彈匣無法更換，是要使用者打完15發後就與陣地共存亡嗎？」

根據爆料者的圖片就能一眼即知T75K3彈匣的問題，原來在手槍的底部後方，有一槍繩環，用以安裝防搶繩，這是警槍常見的設計，避免遭歹徒奪槍。在原廠貝瑞塔公司的設計，彈匣並沒有延伸到底部後方，也就不會遮蓋槍繩環。在T75與T75K1，彈匣底板沿用原廠，並沒有延伸到那麼後面，也就不會遮住槍繩環。

然而T-75K3卻犯了致命錯誤，把彈匣底板設計的太長，使得彈匣裝進握把時，底板必然卡到槍繩環，結果在底板上開個洞，卻沒料到此舉使整支手槍無法更換彈匣。其實此錯誤在《全球防衛》雜誌已有提及，不過軍方與政府似乎沒有查覺，仍然繼續推動各軍種購買T75K3手槍，並不是好事。需知槍支在完成後，必會小批量生產配發給部隊測試，為何沒有查覺問題?

「愛用國貨」當然是個不錯的理想，然而使用者的意見應該更為重要。愛用國貨的前題必須是「國貨好用」，而不是「硬用國貨」。此外，就如前段所述，M92槍系本身就已經問題不少，美軍已在快速汰換，聯勤廠是否該尋找下一個良好的學習對象，聯勤廠對於現在各國槍械的設計是否有最及時的認知？這都是必須檢討的。

(中時新聞網)