娛樂8點半》資深女星何莉莉在70年代紅極一時，卻在25歲當紅時為愛退出娛樂圈，未料本來看似深情的富商丈夫，婚後卻多次出軌，但她都大方容忍，堅守43年婚姻與小三針鋒相對，最後丈夫過世，她獨自繼承了百億遺產。

何莉莉出生於南京，1948年與父母移居台灣，在16歲那年被導演袁秋楓發掘而進入演藝圈，先後拍了電影《山歌姻緣》、《蘭嶼之歌》，後受到邵氏電影公司邀約，正式前往香港影壇發展，她還是「邵氏十二金釵」之一；何莉莉在《文素臣》中有露出臀部的畫面，在當時引起很大轟動，後又在香港首部描述女同性戀的古裝艷情電影《愛奴》中有豪放演出，讓她被譽為美艷親王。

何莉莉（右）1993年參加金馬獎，左起為郎雄、秦祥林。（資料照／張兆輝攝）

何莉莉外形美艷，當年是邵氏十二金釵之一。（張兆輝攝）

何莉莉外型美豔、身材火辣，不乏許多追求者，其中之一就有航運業大亨趙世光，趙世光在一次活動上看上18歲的何莉莉，對她展開熱列追求，何莉莉慢慢被他感動，便答應和他交往，兩人愛情長跑7年，最後於1972年步入婚姻。

何莉莉當年才25歲，事業如日中天之際卻為了結婚決定息影，讓外界十分震驚，當時男方求婚3次才成功，婚禮還請來沈殿霞當伴娘，沒想到大家以為他們宛如童話般幸福時，趙世光婚後沒多久就露出花心本性，開始和其他女人傳出曖昧，包括譚玉梅、程秀麗等人，儘管何莉莉為他生下4個孩子，丈夫仍在外風流，甚至在外面有了私生子，但何莉莉當時回應：「我的位置不是人人都可以坐」，更曾說：「無論他有多少紅顏知己，為了子女，我不會離婚」，最終隱忍丈夫，守護這段婚姻長達43年。

何莉莉忍受趙世光多次出軌，堅守婚姻43年。（張兆輝攝）

期間，趙世光在2004年中風病倒，何莉莉也不離不棄一直在旁照顧他，直到2016年，趙世光去世，他因愧疚把百億遺產都交代留給何莉莉，在外的小三情人一毛都分不到，被視為正宮最後的勝利；現在73歲的何莉莉2、3年前曾被直擊上街買平價牛仔褲，臉蛋、身材依舊保養得宜，和女兒一起外出購物還被形容像姐妹，不時就會與女兒分享自己的逆齡心得。

(中時新聞網)