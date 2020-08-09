大陸網龍網路公司1日迎來了一支由10名兩岸青年組成的「創想小分隊」，作為第八屆海峽青年節的重要活動——兩岸青年「雲加油」的發起人，他們相聚相約，共同展開「雲加油」活動的創意設計。

10名「雲加油」發起人來自不同的行業：在榕從事傳統藝術教育多年的臺灣青年，曾赴臺求學的電臺主播等等。他們從自身專業優勢出發，融入各自對特殊時期下兩岸交流、青年攜手的感受和見解，經過多次探討，初步構想了兩岸宿舍音樂節、原創口罩設計、青年心聲電臺三項「雲加油」後續活動，並與各自的同學好友溝通交流，完善活動細節。

據瞭解，以攜手同心 青春加油「為主題，第八屆海峽青年節·兩岸青年「雲加油」暨第四屆兩岸大學生領袖營活動將於11日正式啟動線下主體部分。

屆時，包含「雲加油」發起人在內的近30名兩岸青年將以數字教育小鎮為主要場所，奔赴濱海新城、平潭綜合實驗區等重點區域展開參訪采風活動，並在福州軟體職業技術學院圖書館舉辦「雲加油」發佈會，號召更多兩岸青年參與到「雲加油」活動中，在特殊的時期依然攜手同心、並肩前行。

(中時 )