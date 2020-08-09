高雄市長補選最後黃金週，民進黨候選人陳其邁在橋頭青埔捷運站前舉辦「超級星期天，高雄大邁進」造勢活動，陳其邁致詞時向韓粉、邁粉喊話：你們都是我要謙卑服務的對象。

陳其邁表示，他會用永遠最謙卑的心情，來服務市民，「我會不分黨派，不管你是國民黨、民進黨，不管你是不是韓粉、不管你是不是邁粉，大家在這座偉大城市，都是其邁要謙卑服務的市民朋友。」

陳其邁感性說，因為高雄是我們共同的故鄉，是我們大家禍福與共、生死相依的地方。「我要向大家宣示，我準備好了。我會用我的生命，來捍衛這一座城市。我會用我百分之百的努力、百分之百的用功，拚命地讓我們高雄繁榮、拚命地讓高雄成為一座偉大、美麗的國際港灣城市。」

陳其邁表示，感謝大家在2018年那麼熱情支持我，也要感謝沒有投票給我的市民朋友，大家教會我怎麼樣謙卑來面對民意，要怎麼反省、要怎麼檢討，讓自己更好、讓自己更加進步，就要努力打拚，就要用生命來替我們高雄奔波，真的非常謝謝大家，給了我重生的機會。

(中時新聞網)