從七月開始，台股強漲了10%以上，多數電子科技類股就算沒有大漲至少也會小漲，唯獨工具機自動化族群，不但沒跟漲，部分個股還出現逆勢下跌，但其實整個工具機自動化族群在5G需求中也扮演著重要的角色，甚至日本的工具機訂單還被視為是景氣榮枯的指標之一，那工具機自動化族群到底能否逢低進場佈局？

工具機訂單其實一直都被視為是景氣的重要指標，日本工具機工業會(JMTBA)每月都會發佈最新的工具機訂單數據，以下半年來看，六月全球工具機訂單已出現明顯回升，大陸的訂單創13個月來新高、歐美地區訂單創近3個月高點，加上下半年5G需求旺盛，基本上可以確定2020第二季就是工具機族群的谷底。

下半年的趨勢來看，雖然整體工具機目前訂單能見度約3-5個月，但8月開始進入新款iPhone拉貨期，且5G基礎建設需求不斷提升，供需缺口持續擴大之下，也有利報價提升，目前整體工具機自動化族群，可以算是結構健康且基期偏低的一群。

再來看看工具機中的股王，亞德客及上銀。

亞德客在今年第二季營收意外優於預期，而全年資本支出預計維持30億元，加上5G基礎建設、線性導軌產品的的擴產，預計2020全年營收將是產業之冠，惟可惜股價已領先反應，目前基期偏高，建議待拉回在尋找買點。

上銀則是在第一季受疫情影響較為嚴重，營運陷入虧損，但第二季開始逐漸谷底翻揚，第三季雖然受惠醫療設備急單加上5G需求旺盛，營收有望季增3成以上，但部分產品受中美貿易戰影響，價格下滑，加上新台幣狂升，造成較嚴重的匯兌損失，公司則是嚴格控管營業費用來降低這部分的損失，所以其實全年營收還是會維持逐年成長的趨勢，目前上銀股價則是明顯偏低，有較大的上漲空間，股價位階反而會比亞德客來的有投資價值。

而其餘的像是氣立、全球傳動、大銀微系統等，目前股價評價也都偏低，以工具機自動化在下半年的展望來看，都值得逢低投資，尤其是氣立，公司在營業費用的控管成效顯著，2020年營收已逐漸回溫，全年預估EPS有望大幅成長，本益比相較亞德客、上銀也明顯偏低，可以算是一線廠外最有投資價值的一檔。

而整個工具機族群，短線上是否要開始發動漲勢，則可以去觀察工具機的指標廠，日本的安川電機 (6506 JP)，安川電機也是營收表現亮眼，但股價遲遲未反應，一旦開始起漲，預計就會帶動台廠的工具機也同步起漲。

（本文作者為摩爾投顧台分析師鐘崑禎）

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(中時新聞網)