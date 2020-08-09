「2020台灣運動產業博覽會」9日結束24天展期，本次以「撼動未來」為主題，「運動與科技」為主軸的策展，現場吸引超過16萬人次踴躍觀展，從運動日常到專業領域、體壇榮光到運動科技發展，以及電競文物與產業生態鏈，豐富展出內容成功讓國人動起來，展現運動正能量，也透過MOE sports平台直播、社群網路傳播，線上線下齊頭並進，創下觀展人次紀錄。

在今天閉幕典禮中，教育部體育署副署長林哲宏對共同主辦單位、大會合作夥伴、借展單位與個人，以及參展廠商表達誠摯感謝，因為有許多單位共同投入，才能呈現如此豐富多元的展出內容。同時，延續宣傳影片的主軸，體育署也邀請全體國人一起「動起來」，持續投入日常運動中，支持臺灣各項運動產業發展

在24天展期，觀眾群涵蓋企業代表與駐台機構代表、學生團體、親子家庭等，不分國籍、年齡與性別，都可看見每位參訪民眾享受各項體驗後，盡情揮灑汗水的喜悅。無論是廣受學生校隊、年輕族群青睞的動感體驗、VR、AR的未來一館與電競館；老中青都能闔家共樂的未來二館；讓黃金計畫菁英選手、職業選手與體壇前輩們都定睛入神觀看台灣體育榮光回顧的撼動館；或是展現台灣運動產業鏈結硬實力的運動日常與專業館。

台灣運動產業博覽會深植在每一位來訪民眾心中，本次策展不設限展會型態，豐富多元並誠摯推廣運動產業的核心精神。展期間也邀請許多運動員、職業選手與網路名人來到現場，深入淺出地介紹運動產業之範疇及未來前瞻發展性，亦獲得各方好評。

本次博覽會現場超過16萬人次佳績，不僅顯現國人對於運動產業的濃厚興趣，也展現出政府、民間團體與企業間的共同合作，就如同本屆博覽會宣傳影片的口號：「拼第一，不是只有我一個人的事！」運動產業的發展是需要各單位通力合作，期待本次展覽能夠拋磚引玉，吸引具備傑出的軟、硬體實力的企業與個人投入運動產業中，帶動產業發展的新浪潮，讓台灣運動產業「動起來」。

(中時 )