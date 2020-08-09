輔仁大學日文系教授何思慎日前出席一場座談會表示，在大陸與美國的對立中，美國總統川普想打代理人戰爭，而日本很清楚不當代理人，台灣也應該要知道區域國家在想什麼，才不會被當成麻煩製造者。

根據《中評網》報導，何思慎在一場研討會上指出，4年來，台灣與日本關係看起來好像很熱絡，但就好像停在那，要想跟日本實質上再往前走，如經貿、海洋問題上，似乎並沒有任何令人滿意的進展。

他分析，現在日本可能比較務實，追求如何能獲得安全，目前看起來安倍還是求取動態平衡，日本是在作「對沖外交」，手段上就會尋求合作與對話的方式，讓日本過得安全。

再每日分工上，安倍買了滿多的軍備，如日本會成為美國盟國中擁有最多F35的國家，而陸基神盾這項交易也並沒有停止，甚至不行就考慮回頭買神盾艦，另外也有提到日本是否部署薩德系統等。

但日本也很清楚美國越來越不想負責任，也就是美國要盟國承擔越來越多的成本，包括負擔駐日美軍費用、多買美國武器軍備，其中日本對美軍駐日費用上正在拖延，等待美國11月大選結果後再見真章。

何思慎表示，在大陸與美國對立中，川普現在很想打代理人戰爭，四處找印度、越南、菲律賓等國。越南、菲律賓都不願意，而日本很清楚不當代理人，不想幹這個吃力不討好的角色。

他強調，台灣也應該要知道區域國家在想什麼，我們想的要跟人家一樣，若想得不一樣，人家不回把你當朋友，而是被當成麻煩製造者。

(中時新聞網)