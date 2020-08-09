韓國性感女團AOA前成員權珉娥，日前在網上揭露自己遭隊長申智珉霸凌長達10年，還曝光自殘疤痕，要求對方道歉，而她8日則在網上PO自殘濺血照，指控前隊友和東家，所幸經紀公司當下報警並送醫治療後，珉娥已無生命危險，不過外界都很擔心珉娥近況，對此，珉娥公司和前東家也都做出回應。

26歲權珉娥8日在網上PO自殘濺血照，她點名前隊友智珉、雪炫和前東家老闆韓勝浩，因霸凌和拆帳造成她極大困擾，所幸珉娥目前已無大礙，但珉娥三度自殘，讓外界都很擔心她身心狀況，珉娥所屬經紀公司稍早則透露，珉娥母親已來陪女兒，同時也提到，認為珉娥有必要接受長期治療，目前已和家屬、醫護人員取得共識。

至於珉娥指控前東家FNC，對此，FNC稍早發聲向珉娥道歉，為過去沒有發現珉娥和團員的矛盾致歉，同時也提到，當務之急是讓珉娥恢復健康，認為解釋、反駁和爭論是非都無濟於事，因此已勸成員不要發表看法，並強調希望能有圓滿解決問題的方法，也盼外界給珉娥更多支持、鼓勵。

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