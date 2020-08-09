富邦悍將今日主場迎戰統一獅，是新洋投邦威的中職一軍初登板，今日他表現不差，主投5局僅被敲4支安打、失1分，不過獅隊先發投手施子謙表現更亮眼，先發8局失1分，兩隊呈現精采的投手戰，最後獅隊以2比1險勝，施子謙收下本季第8勝，並獲選單場MVP。

邦威開箱戰與林宥穎投捕搭配，2局下半連被陳鏞基、林祖傑敲安失掉1分，林祖傑這支帶有打點的安打也是他個人生涯百安。3局下半邦威一度出現危機，先被張偉聖敲出內野安打後，對陳傑憲保送、吳桀睿觸身，形成1人出局、滿壘的局面，不過隨後連對中心打者林安可、高國慶送出三振，成功止血。

邦威主投5局就先退場，被敲4支安打、失1分，有3次四死球、4次三振，以隔離兩周後的中職初登板來看，表現算穩健，不過隊友遭到獅隊先發投手施子謙壓制，中職首戰吞下敗投。

施子謙今日先發8局失1分，僅被敲出4支安打，另有6次三振，投出本季最長局數，且他前7局僅被敲2安、無失分，8局下半才因連被高國麟、申皓瑋敲出二壘打而失1分，此外他在上半季先發場場挨轟，不過下半季近2場先發都沒被敲出任何全壘打，表現相當穩定。

統一獅守護神陳韻文9局上半登場，但連投2次觸身球，形成1人出局一、二壘有人的危機，之後三振林益全，順利關門拿下3個出局數，統一獅以2比1贏球。

富邦悍將先發投手邦威初登板。（季志翔攝）

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