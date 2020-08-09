白羅斯（原名白俄羅斯）9日舉行總統大選，反對黨候選人提克韓諾芙絲卡亞（Svetlana Tikhanovskaya），強力挑戰該國在位最長（26年）的領導人盧卡申科。但選前卻氣氛詭譎，提克韓諾芙絲卡亞甚至在8日晚間一度行蹤成謎，原來她憂心政府出奧步，乾脆先躲起來。

這場被喻為該國「世代最火花四射」的選戰，盧卡申科被看好將勝出，但在野勢力在競選期間發動多場堪稱蘇聯解體後，當地最大型的政治造勢活動，讓盧卡申科政府如芒刺在背。

據報導，提克韓諾芙絲卡亞的競選團隊中，2名資深幹部和另外7名成員，8日都遭警方拘留，反對黨怒批政府，此舉是為了在投票前嚇退反對派。不過她9日可望由大批媒體與競選辦公室人員護駕，現身投票。

她在選前拍影片，譴責安全部門逮捕和平示威民眾，並呼籲被調派到首都的軍隊「不要執行犯罪的指令。」她強調，該國需要改變，「需要一位新的總統。」

(中時 )