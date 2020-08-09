大學指考分發7日放榜，2名台北市的高中生採計科目分數在全國前3%內，但最終卻都填亞洲大學，讓不少網友都在爭論，為了領360萬的獎學金選擇亞大，究竟是否值得？對此，律師林智群稍早分享自己在2017年的發文，這樣恐會錯過3樣事情。

林智群在臉書《林智群律師（klaw)》上分享2017年的貼文，當時桃園啟英高中一名畢業生原本能考上台大法律，但卻將第一志願改填為亞大財經法律，蹦且獲得360萬元獎學金。

林智群認為，如果家境有困難，那就去讀亞大法律系，畢竟台大也並非考上律師的保證，不管哪個學校，只要認真待個圖書館4年，去補習班上上課，以現在律師11%錄取率，通過考試是可能的。

不過，林智群接著說，拿了這360萬獎學金後，卻可能錯過3件大事，「第一個，你可能會錯過有趣的生活」，他提到，台大是全科大學，不管在哪都有可能認識其他科系有趣的人，如果之後發現對法律沒興趣，還有一堆課程可以選。

接著，林智群指出，「你可能會錯過一些有趣的老師」，有趣的老師可能對國家考試沒幫助，但他給你的思考模式還是不知不覺的影響著。最後，他強調，可能錯過的還有有趣的同學，這些人有的聰明的不得了，而這個人脈資源，是亞洲大學不會有的，要說法官，工作後基本上不會結交新朋友，他們的朋友都是學生時代認識的。另外，要說律師界，大家也是同校三分情。

最後，林智群補充，機會成本（錯過上面的東西）也是不小的！但值得不值得，就看個人囉！

(中時新聞網)