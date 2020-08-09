許多男性都希望自己在床上能夠持久，讓性生活美滿，但隨者身體年紀愈大，器官能力也跟著退化，很難像年輕時充滿活力。泌尿科醫師黃煒軒就分享，有一名年近60歲的病患，有天突然急診送醫，緊急查看後發現對方下體異常腫脹，甚至發黑，他更表示，若再晚一步治療可能「整根都沒用了！」

黃煒軒日前在節目《醫師好辣》上分享，自己有名病患，年齡近60歲，因為有高血壓及性功能障礙問題，所以他便開了治療相關問題的藥物，某次病患回診時還開心向他說：「醫生我的持久度有變好。」怎料，過了段時間，這名病患卻被緊急送往急診室。

黃煒軒表示，自己接到急診打來的電話，說該名病患主訴他的下體非常非常腫脹，甚至金槍不倒持續3、4個小時，他便趕緊查看情況，發現病患的下體整根呈現黑色的，馬上緊急治療，起初打了一些血管放鬆劑，但仍沒效，最後選擇把血抽出來，沒想到抽出的血多達100c.c，更嚇人的還全是「黑血」。

黃煒軒指出，若此情況不趕快治療會導致組織壞死產生纖維化，而造成永久性的不舉。對於為何會發生此種情況，醫師表示，經檢查之後發現該病患下體靜脈血管有問題，且病患服同時服用高血壓藥加上壯陽藥，才會造成持續勃起的狀態，導致這樣的情形發生。事後黃煒軒也調整病患用藥劑量，事情圓滿落幕。

泌尿科醫師黃煒軒就分享，有一名年近60歲的病患，有天突然急診送醫，緊急查看後發現對方下體異常腫脹，甚至發黑，他更表示，若再晚一步治療可能「整根都沒用了！」(影片擷取自醫師好辣YOUTUBE官方頻道)

(中時新聞網)