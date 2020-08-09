上個月白沙屯媽祖遶境期間，雲林虎尾警分局蘇姓偵查佐追緝連續竊車現行犯，過程不慎遺落空槍一把，至今未尋獲，蘇員遭記大過一支，相關直屬主管也連坐處分。
雲林縣警察局考績委員會今天決議，依據警方後勤裝備相關規定記蘇姓偵查佐一支大過，虎尾警分局長郝心誠與偵查隊長李志文等人也受到連坐處分。
警方表示，蘇姓偵查佐今年7月執行3天白沙屯媽祖遶境安全維護勤務後，接獲轄區發生歹徒竊取汽車情事，且誤傳車上有孩童，旋即加入線上攔截圍捕勤務。
蘇姓偵查佐在發現歹徒車輛受困遶境車陣時，與同事立即以徒步奔跑追緝歹徒，將竊車犯嫌逮捕到案，但途中不慎遺落空槍一把，虎尾警分局得知遺落槍枝後，立即大規模搜尋，惟目前尚未尋獲，仍持續過濾來往人車中。
蘇姓偵查佐從警年資約10年，109年初警察大學進修結業後，準備派任巡官職務。
不過，蘇姓偵查佐因遺失槍枝，情緒極為低落，長官肯定他的努力也未苛責，並加強相關心裡建設與輔導，也希望大家多給予認真為治安工作付出的警員鼓勵。
雲林縣警局強調，蘇姓偵查佐遺失的警用手槍，並未包括彈夾與子彈，事後針對所有員警用槍部分特別加強教育訓練。
(中時新聞網)
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