一位男網友即將和已懷孕3個月的女友步入禮堂，準備喜迎終生大事。不料就在結婚前一天，未婚妻向他投下「綠綠的」震撼彈，坦言自己不確定胎內的孩子，究竟是不是未婚夫的。這讓該男網友崩潰上網求助，到底該怎麼辦。

原PO在臉書《靠北女友my girl》上表示，女友懷胎3個月了，想說趁肚子還小婚禮趕快辦一辦，明天就要結婚了。但女友卻在前一天早上跟他坦承，有一次和原PO吵架後有去找前男友。「不知道是我的還前男友的」。

親口聽到這震撼消息，原PO相當崩潰直呼「我該怎麼辦？」原PO母親則是問他「還愛她嗎？愛就婚照結，小孩生了驗DNA，驗了不是我的，就看我決定要不要離婚，還是看那男的要不要帶走，也要看女方怎麼處理」。

原PO在臉書《靠北女友my girl》上表示，女友在結婚前一天向他坦承，有一次吵架後有去找前男友。「不知道是我的還前男友的」。（摘自靠北女友）

貼文一出，網一片驚呆，直呼「是八點檔劇情嗎？」眾人一致認為，這種情形應該果斷放生。網友表示「這頂帽子真的戴好戴滿」、「佩服你的勇氣也敬佩女孩的作風，吵架就找前任的...你確定你還要？」、「我覺得還是不要結，就算小孩是你的好了，這疙瘩會一直跟著你」、「這種不要留。吵個架就找前男友，沒吵架也會找小王！放生吧」。

網友建議「先驗DNA，不是自己的就放，若是自己的就養孩子不養女友，這女友不能要」。同時也指出關鍵一點，「如果女方真的想結婚，幹嘛要供出來」、「既然她會這樣跟你說，孩子應該是別人的，不要騙自己了」。推測女友會選在這個時間點說，也有可能是不想結婚。這已跟「愛不愛」無關，而是看原PO能不能夠釋懷，若繼續在一起，可能一輩子都有疙瘩。

(中時新聞網)