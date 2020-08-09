國民黨高雄市長候選人李眉蓁全國青年後援會成立大會，前主席馬英九與現任主席江啟臣蒞臨同台力挺李眉蓁。（林雅惠攝）

國民黨高雄市長候選人李眉蓁全國青年後援會成立大會，前主席馬英九與現任主席江啟臣蒞臨同台力挺李眉蓁。（林雅惠攝）

為了挺李眉蓁，國民黨黨中央9日特別選在高雄市舉辦全國青工總會長交接典禮，隨後宣告全國青年後援會成立大會，前主席馬英九與現任主席江啟臣並蒞臨同台力挺李眉蓁，現場氣氛嗨到高潮。

李眉蓁回憶，她擔任國民黨中央委員時，第一個反映的意見是，民進黨60幾年次就當了主委，國民黨沒有60歲坐不到那個位置。她當時覺得國民黨不栽培年輕人，但「現在我來了，國民黨年輕人從我開始改變」，江主席大破大立提名年僅41歲的她擔任高雄市長候選人，「國民黨就從我改變！」

李眉蓁強調，國民黨是站在正義的一方，民進黨都沒有幫我們後代子孫著想，因此她這一次決心改變，決心替高雄打拚，也允諾一定會帶領年輕人往前拚。她拜託大家8月15日一定要出來投票，在國民黨艱困時刻，大家一定要站出來。

李眉蓁質疑，為什麼高雄兩年內要選三次？花這麼多預算，浪費社會資源，「為什麼一定要他做？是不是有多大的利益已經等著他來？」很多人對國民黨沒信心或放棄國民黨，但放棄的不是國民黨，是放棄你們的聲音，「民進黨的囂張不可怕，可怕的是大家不講話」。

李眉蓁指出，「你們沒有錯，你們的選擇是正確的」。她表示，這一個月以來，她被撲天蓋地的抨擊、抹黑、被醜化，現在社會變成一言堂，我們想講的話都發不出去，不想講的話都呈現在媒體上。

李眉蓁表示，她提出任何政見只會被看衰，「如果你提不出政見，還要看衰我們的政見，那你當市長做什麼？」她強調，我們已經決心要改變，這一次我們一定會完全翻轉，讓我們一起翻轉高雄，她受到的委屈、侮辱不重要，重要的是高雄的未來，她一定會為高雄打拚、努力，不希望高雄變成永遠是民進黨的，拜託大家一定要站出來，投給3號李眉蓁。

國民黨主席江啟臣則表示，國民黨並沒有因補選的時間短而退卻及放棄，7月31日已經將議長寶座留在國民黨，8月15日也要讓市長寶座留在國民黨。他稱讚眉蓁雖然年輕，但有勇氣，因為對高雄市民及高雄未來有想要付出的心情，所以選擇勇往直前，短時間內面對很多抹黑攻擊，但她沒有被打倒或選擇退縮，反而更加勇敢，「只要支持者在，就沒有放棄的權利，對高雄未來有責任，就沒有退縮的可能」。

江啟臣認為，民進黨訴求光榮投三次，但兩年內讓高雄市民投三次，這是光榮嗎？對很多高雄市民是無奈，甚至是挫折，對高雄市民而言，光榮是拒絕貪腐，「要光榮不是投三次，要光榮是要投三號」，選擇拒絕貪腐，一起為眉蓁加油！

前主席馬英九也呼應江啟臣的談話指出，「兩年選三次，對高雄人真的很折磨」。剩下六天的時間，希望大家打起精神，眉蓁面對的是動員整個國家力量打壓的民進黨，但眉蓁沒有懼色、面不改色，大家一定要全力支持眉蓁。他盛讚擔任三屆高雄市議員的李眉蓁問政品質獲得最好的評價，她提出的政見簡單有力，「做好基本功、建設繼續衝、減債加薪水、生活好輕鬆」，言簡意賅，展現高雄力量與優點，以她年輕幹練及對高雄的熱愛，一定會努力達到她的目標，他也呼籲大家全力支持李眉蓁。

(中時 )