高雄日前竟發生1名狼父對14歲親生女兒強暴案件。據了解，這名狼父先是假藉要參加嘉義的廟口活動，事後要帶著14歲的女兒一同前往，不料當晚狼父卻色心大發，對自己的親生女兒伸出淫魔爪，將跳蛋硬塞她私處，還霸王硬上弓。待惡行被揭露後，此名狼父還辯稱，是女兒自己想看謎片，要自己與她試試看的，全案判處狼父9年6個月有期徒刑。

這名高雄狼父向妻子表示，自己想要參加嘉義老家的廟口活動，想帶著家中小朋友一同前去，妻子不疑有他立即答應也協助幫老公向公司請假，不料活動結束當晚，狼父趁著自己14歲女兒一旁熟睡時，突然翻身壓在女兒身上，並對她又親又摸，甚至將女兒下半身衣物全部脫光，將跳蛋放入她的下面裡。

女兒深怕會影響家中合諧閉口不提，狼父卻變本加厲二度趁女兒熟睡時，溜入她的房間裡性侵女兒，女兒經歷多次的性暴力對待徹底崩潰，在友人的協助下，女兒鼓起勇氣向學校老師提及，老師聽了驚訝無語立即報警處理。

狼父被傳喚法院時，狼父聲稱是女兒自己偷看謎片後，要自己與她嘗試片中動作，還推責給女兒自己太晚回家被唸，心聲不滿才會告上法院，只是小孩子鬧事。然而，法官卻從員警在狼父嘉義老家中搜出證物有不一樣的看法，法官認為跳蛋上不僅有女兒的頭髮，還殘留女兒的DNA，也得知狼父曾經多次以為女兒清潔身體，藉機摸女兒的乳頭和胸部長達3年之久，因此判定狼父罔顧社會倫理，強制要求女兒進行性交罪名判處9年6個月有期徒刑。

(中時新聞網)