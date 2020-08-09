去年10月校方和海湧帶領3到6年級學生到舊漁港淨灘，在岸邊撿回許多漁業廢棄物，經清洗後詮釋成一大幅裝置藝術。（張毓翎攝）

嘉義東石是養蚵產業的重鎮，海湧工作室前幾天在東石漁人碼頭、先天宮辦理一系列活動，帶領大家認識牡蠣及養蚵產業。（張毓翎攝）

環保組織海湧工作室今日到嘉義縣東石舊漁港舉辦淨灘，從台中來的孫小姐帶著8歲和7歲的子女來淨灘，她說，之前孩子到台中科博館，海龜常發生誤食人類所製造的廢棄物死亡，感到很震驚，因此第一次參加淨灘，孩子們都很興奮。這次海湧工作室僅靠臉書平台，就有將近40位志工從各地前來參加，期待藉此行動倡導「源頭減量」的重要。

東石國小是這次淨灘的協辦單位之一，校方表示，之前邀請海湧工作室到學校辦過一次講座，去年10月校方和海湧也帶領3到6年級學生到舊漁港淨灘，在岸邊撿回許多漁業廢棄物，如廢棄漁網、浮球、魚標等，經過清洗後，重新詮釋成一大幅裝置藝術，其中的色彩除了呈現東石特有的海濤，還臨摹梵谷的《星空》，為作品增加許多巧思。

海湧工作室專案經理陳乙萱表示，嘉義東石是養蚵產業的重鎮，前幾天在東石漁人碼頭、先天宮辦理一系列活動，帶領大家認識牡蠣及養蚵產業，浮棚式牡蠣養殖，經常使用未包覆保麗龍當浮具，若保麗龍流失、破碎，會進而造成海岸環境汙染，故未來想要研發不需用到保麗龍及下腳料，且非塑膠類材質的替代浮具。

海湧工作室副執行長郭芙說，海湧今年與環保署等單位合作，在全台進行6場環境教育淨灘，北中南各2場，第一站選在嘉義，第二站預計8月29日會到屏東林邊鄉塗家厝海提沙灘。

(中時 )