中研院近代史研究所研究員黃自進。（中評社）

高齡83歲的日本前首相森喜朗9日率日本國會議員團來台弔唁李登輝。中央研究院近代史研究所研究員黃自進表示，森喜朗是安倍派最高的，現任首相安倍晉三是前首相小泉純一郎培養出來，而小泉是森喜朗培養出來的，按輩分來解釋，已經是自民黨的最高層級。另外，日本目前的政府是戰後最親台的政府，日台關係就是能不能公開的差距而已。

根據《中評網》引述黃自進的分析，畢竟中華民國和日本沒有正式邦交，派森喜朗在禮儀上來講不能算差，就自民黨已經算是最高的了。

黃自進指出，日本現在不怕大陸，因此親台。只是日本外交上其實非常低調，這幾年由於美日安保的關係，更配合美國。當然還有一點，牽制大陸對日本來講也在摸索，因為像80、90年代日本非常幫助大陸。

黃自進指出，這20多年來，李登輝在日本經營的台灣形象其實是深植人心的，台灣是全世界最親日、最肯定、最愛日本的，相對對日本來講，從任何角度，基本上都不會排斥台灣。

至於未來，日本外務省的「先中原則」是否有可能被打破？黃自進透露，早年日本連國立大學教授都不准來台訪問，「先中原則」不能說沒有，但未來會越來越鬆動。他也預言，大陸現在也在變化，大陸今後對日本的要求也不會這麼細膩。

(中時新聞網)