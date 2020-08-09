安心亞睽違4年發行新專輯《愛得起》，登上博客來預購、佳佳唱片銷售第一！她9日在西門町舉行簽唱會，禾浩辰擔任嘉賓，兩人在台上玩水槍、一起射出2020下半年六大重要目標，不料禾浩辰突然對著安心亞臉上射去，她生氣說，兩人有事先講好不能射臉，但「他第一槍就射我的臉，而且是很強水柱，我有點不爽」，她化了兩小時的妝當場花掉，她也立馬回擊噴濕他衣服。

不過驚喜尚未結束，禾浩辰接著送上100公分蟑螂圖案抱枕，嚇得安心亞花容失色，她無奈說，小時候在家睡覺看到3隻會飛的蟑螂，讓她大哭整晚不敢動。她剛出道時還曾誤食過半隻蟑螂，有一次吃大腸包小腸時，發現米腸上有一半蟑螂，只好趕緊去催吐，「超噁！我邊哭邊吐」，從此留下心裡陰影，看到黑黑的食物都會撥開看仔細。

安心亞和禾浩辰合作戲劇《你有念大學嗎？》建立好交情，安心亞昨在高雄舉辦簽唱會，禾浩辰結束《逃出立法院》映後也去探她班，讓她很感動，稱讚禾浩辰貼心、溫暖、時不時可以給出生活小刺激。兩人在台上狂射包括專輯銷售冠軍、MV點擊破千萬、廣告代言2千萬、唱片戲劇大滿貫、尾牙跨年接不完、甜蜜牽手賀脫單等六大目標。禾浩辰說，雖然目標很多，但希望安心亞「遇水則發」，安心亞則說，看起來下半年還是會繼續充實下去，跟跳舞一樣停不了。

安心亞新作《愛得起》除了實體專輯拿下雙料銷售冠軍，〈來追我男友吧〉和〈愛得起〉MV，在Youtube也雙雙突破130萬點擊率，她今首跳新歌〈愛得起〉，展露纖腰及馬甲線，她為此每天做300下仰臥起坐，已練出4塊腹肌。

禾浩辰送上「大強抱枕」嚇得安心亞花容失色。（環球音樂提供）

安心亞展露傲人纖腰馬甲線。（環球音樂提供）

安心亞今簽唱會，好友禾浩辰站台。（環球音樂提供）

她今首跳新歌〈愛得起〉。（環球音樂提供）

安心亞今簽唱會，禾浩辰擔任嘉賓。（環球音樂提供）

(中時 )