只是買個菜而已！吉品鐵板燒豐原店李政宏等4名「暖廚」幫老農撐傘，還集資下架所有青菜，暖心之舉被路過民眾錄影拍下。（摘自《豐原好康聯盟社團》臉書社團）

吉品鐵板燒豐原店李政宏等4名「暖廚」，幫賣菜老農撐傘擋雨，還集資掃光所有青菜，讓老農提早收攤回家，暖心之舉傳為地方佳話。（王文吉攝）

吉品鐵板燒豐原店李政宏等4名「暖廚」，幫賣菜老農撐傘擋雨，還集資掃光所有青菜，讓老農提早收攤回家，暖心之舉傳為地方佳話。（王文吉攝）

台中4名暖男日前不捨老農冒雨擺攤賣菜，先是幫忙撐傘，後來雨勢變大，直接集資買下所有青菜，讓老農收攤回家。路過民眾拍下暖心影片，並上傳臉書尋人，除承諾捐贈振興券，還加碼1個讚1元，鼓勵年輕人持續行善，網友一眼起底是吉品鐵板燒豐原店廚師，傳為佳話。

「有人知道這幾位年輕人是誰嗎？」影片中4名穿著橘紅上衣的年輕人，撐傘圍住賣菜老農，手上提著大包小包青菜。剛好路過的吳姓汽車銷售員好奇拍下過程，一問之下，原來年輕人原本只幫老農撐傘，後來雨勢漸大，他們乾脆用新台幣下架全部青菜，讓老農回家。

暖心影片上傳臉書地方社團，發文者表達肯定，並表示，大費周章尋人，是因為領振興券想做公益，覺得自己也要像年輕人一樣，行善不忘時間地點，要身體力行；尋人後會親自到他們公司捐贈3000元的振興券給這幾位青年，另外加碼1個讚1元，額外再包紅包鼓勵。

暖心年輕人下架老農青菜的影片引起熱烈迴響，按讚數迅速累積逼近9000。許多網友從橘紅色制服認出是吉品鐵板燒豐原店廚師。發文網友履行承諾，6日低調現身餐廳，除向暖心廚師致敬，並捐贈3000元振興券及8000元現金。

4位暖心鐵板燒廚師年齡20多歲，入行2到3年。23歲李政宏說，當時老農在餐廳對面的路邊賣菜，只穿雨衣，覺得很不捨，他與3名同事上前撐傘遮雨；雨勢越下越大，眼見買氣不佳，李政宏與尤晨光、陳兆群、陳浚槊討論後，決定集資買下所有青菜。

李政宏說，老農算一算說400多元，他們付了500元，將地瓜葉、空心菜、絲瓜等全部下架，讓老農收攤回家。「怎麼買個菜就被錄影起底了？」尤晨光說，相信換作大多數的人都不忍心看到老爺爺行動不便，下雨天還在擺攤，我們只是單純想讓他早點回家而已。

吉品鐵板燒協理李永璿表示，4名廚師是在休息時間撐傘外出，提著大包小包回來，因為並非鐵板燒菜單，一時之間也不知道怎麼辦，後來部分用來煮湯，部分用作員工餐加菜。

李永璿說，吳先生幾天前低調來到店裡，先是拿出手機影片確認是店內廚師，隨即表明捐贈3000元振興券及8900元現金，這才得知員工在外善行；吳先生堅持要給廚師鼓勵，最後無法推辭收下振興券，及整數現金8000元，因是員工在外行為，悉數交由4名廚師自行運用。

(中時 )