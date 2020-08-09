美國微軟公司聯合創辦人比爾蓋茲(Bill Gates)接受美媒訪談及收購TikTok時表示，微軟收購抖音國際版TikTok的龐大交易猶如「有毒聖杯」(Poisoned Chalice)，收購過程與經營網路短片分享平台並非易事。他強調：「誰都不知道接下來會發生什麼事」。

比爾蓋茲接受美國科技網站《Wired》訪問時用「有毒聖杯」形容TikTok收購案，意指交易目前直來很美好，但未來可能會是一場災難。他說，經營一個龐大的網路短片分享平台非常不容易，微軟若真的收購TikTok了，等於是公司未來要發展出一整套全新的內容(content)事業。

對於微軟加入短片分享平台事業的前景，比爾蓋茲表示，讓臉書(Facebook)多一個競爭者「是一件好事」，他同時補充說，美國總統川普要封殺臉書唯一的競爭者，「令人相當不解」。

《香港01》指出，由比爾蓋茲創辦的微軟公司與臉書、谷歌都是美國科技巨擘，但微軟比後兩者來說，在年輕族群的相關業務中，除了遊戲機Xbox之外無甚建樹，尤其是社群媒體更是缺乏。美國因此有不少分析認為，一旦微軟購入TikTok業務，可以協助微軟在很短時間內成為臉書與谷歌旗下Youtube的主要競爭者。

《The Verge》引述這次專訪說，川普先前准許微軟或其他公司在45天之內完成TikTok收購交易，但不管買家是誰，美國政府都要抽傭「一大筆錢」，蓋茲認為這種說法「很奇怪」，但他也說，不論到時是什麼狀況，微軟都必須要去面對。

(中時新聞網)