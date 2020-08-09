統一獅先發投手施子謙今日出戰富邦悍將繳出好投，主投8局僅失1分，率領獅隊2比1獲勝，他收下本季第8勝、獲選單場MVP，賽後不僅代總教練林岳平誇讚，連他自己也說，這是他這幾年投最好的一場比賽。

施子謙今日先發前7局完全壓制富邦悍將打者，僅被林宥穎敲出2支安打，總計投8局僅被敲出4支安打、失1分，另有6次三振，「今天是這幾年來最好的一場比賽，捕手要的位置都跟我想的一致，比賽節奏很穩定。」

賽後林岳平也相當肯定施子謙的表現，「子謙上周就表現很好了，投球乾淨俐落搶到好球數，直接對決讓對手出局，節奏很明快，完全在他掌控之下。」

施子謙僅在8局下半出現亂流，連挨高國麟、申皓瑋2支二壘打失1分，不過最後順利化解危機，林岳平表示，當時完全沒有想過要換下他，而施子謙則說，當時投到第8局體力有些下滑，「剛好球最後都進到外野手套，很感謝隊友守備幫忙，第7局用球數不多，有想過生涯沒達成過完投，雖然有點可惜，但能幫球隊拿到這1勝已經很好了。」

施子謙提到，此戰他沒有丟出任何保送，「印象中這幾年沒投過這麼順暢的比賽，感謝捕手的引導。」施子謙上半季場場挨轟，不過下半季換球後2戰表現都相當出色，且沒有被敲任何全壘打，「下半季投得更篤定一點，不管球有沒有換，都保持一樣進攻好球帶的策略。」

(中時 )