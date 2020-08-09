中國湖南邵陽市雙清區一名陳姓女子因為舉報有大卡車亂倒垃圾，結果竟害得1家4口遭人上門報復怒砍，67歲的父親和64歲的母親都受傷，連2歲大的兒子都慘遭毀容，臉部被砍到露出2排腮腺！

根據《大眾網》報導，這名無端受害的女子名叫陳禮，她的丈夫表示，因為村子周遭全都被開發，池塘和空地因此經常被用來倒垃圾，嚴重損害到村民的權益。

建築垃圾隨意傾倒嚴重影響居民生活權益 。（圖／翻攝自微博）

就在4月14日晚間，陳禮看到大卡車又來倒垃圾，就同時向村幹部和渣土辦反應並舉報此事。然而在與渣土辦通完電話反應不久後，一名顏姓男子闖入家中將她砍傷，連67歲的父親陳綏平和64歲的母親黃鳳娥也都無辜遭殃。

不僅如此，2歲大的兒子也難逃毒手，男子將陳禮砍倒在地後，便動手往她身邊的兒子一砍，當場就將孩子的臉砍開，露出2排腮腺，畫面相當怵目驚心。

陳禮2歲大的兒子也難逃毒手。（圖／翻攝自微博）

據知情人士透露，這名動手砍人的顏姓男子就是陳禮的鄰居，但2人平時並無衝突矛盾產生，而是有2名渣土車司機給顏姓男子60元人民幣（約新台幣250元）當作「保護費」，表示他們敢在這裡倒垃圾就是有恃無恐，且已經倒了將近1年了。

陳禮在8月5日剛經歷第4次手術，她實在想不通怎麼會因為自己只是舉報渣土車亂倒建築垃圾，就導致1家4口慘遭砍殺。警方目前也已逮捕砍傷人的顏姓兇嫌，正在進一步偵查案情中。鎮政府的工作人員也表示，正在幫陳禮一家人籌措醫療費。

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(中時新聞網)