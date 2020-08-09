屏東縣佳冬鄉蕭家古厝。（屏東縣政府提供／潘建志屏東傳真）

屏東縣政府客務處在佳冬舉辦首場客家解說員培訓課程，86歲的張鏡檯（左）及將到德國的大學交換生李彥瑾（右）都來參加，希望順利考取證照。（潘建志攝）

為了強化客庄深度導覽及文化體驗，屏東縣政府客家事務處將在每個客家鄉訓練解說員，首場培訓課程9日在佳冬舉辦，包括86歲的老爺爺及將到德國的交換大學生都來參加，希望能成為客家文化解說員，帶領遊客深度體驗客庄。

客務處長陳麗萍說，屏東客庄有許多文化景點，過去並無專業導覽員帶領，僅靠志工解說。屏東的客家產業、觀光文化都有了，只缺帶路人，因此決定在每個客家鄉訓練導覽解說員，並甄選觀光文化據點。

第一場培訓課程在佳冬鄉舉辦，主要是佳冬有許多古蹟，包括蕭家古厝、張家商樓、敬字亭、洗衣場等，文化底蘊深厚。9日課程開跑，原本預計錄取30人，但因反應熱烈，增額錄取至近50人。

學員必須上56節課程，包括客家文化、佳冬人文地產景、解說技巧及實務、急救與安全知識、導覽解說演練、觀摩及認證考試技巧等；師資則邀請在地文史達人，客家歷史建築專家，地方產業、解說實務、生態領域學者專家，及有經驗的社區分享相關經營實務。

學員中年紀最大的是86歲張鏡檯，他認為身為佳冬人應更深入了解在地文化，希望藉由此次課程學習，拾回將遺失的歷史記憶，也很希望能通過認證。就讀政大的李彥瑾將到德國萊比錫大學交換，他希望出國前能更了解自身客家文化，未來有機會與德國人交流。

(中時 )