趙麗穎用筷子在大碗翻菜，引發部分網友批沒禮貌。（圖／翻攝自微博）

大陸女星趙麗穎去年生下兒子後，產後積極復出，加入最新一季真人秀節目《中餐廳4》，但最近她在節目中一個用筷子在大碗裡撈菜的舉動，被不少網友批評沒禮貌，意外在網上掀起熱議。

節目中，眾嘉賓一起用餐，其中一個畫面帶到趙麗穎沒使用公筷，用自己的筷子在碗公裡撈菜，因此有人質疑此舉動不太文明，直批「從小爸媽就跟我說出門在外吃飯不能這樣，非常沒禮貌」、「夾到什麼吃什麼，不要亂翻」、「我媽一直批評這種行為，嚴肅告誡我不能這麼沒素質」。

張亮替趙麗穎發聲。（圖／翻攝自微博）

不過也有粉絲替趙麗穎抱不平，認為他們吃的料理是四川成都小吃「冒菜」，本來就是要撈著吃，並發現其他嘉賓也沒使用公筷，且也會如此撈菜，偏偏節目只剪輯出趙麗穎的畫面，直批節目惡意剪輯。

而同為《中餐廳4》嘉賓的男星張亮，稍早也在微博開腔：「有些菜是我們後廚把食材切的太小，稍微大塊兒一點的食材都被我們幾個大老爺們兒搶先吃了，裝菜容器又很深，再加上菜品真的太好吃，所以大家都不捨得浪費！但是我們員工餐女士們比我們這些壯漢真的優雅多了」替趙麗穎發聲。

(中時新聞網)