高雄市長補選進入最後一周，3黨候選人無不卯足勁掃街拜票。雖然民進黨候選人陳其邁聲勢強，但是作家苦苓卻示警，民主聖地宜蘭的林姿妙都能當選縣長，因此不能輕忽李眉蓁當選的可能性。

苦苓在臉書貼文表示，如果那個民主聖地的林姿妙都能當選，誰敢說這個民主聖地的李眉蓁就一定不會當選？不可輕忽呀⋯。

宜蘭號稱民主聖地，2018年國民黨林姿妙擊敗民進黨陳歐珀當選宜蘭縣長，成為宜蘭首位女縣長。

網友表示，「我也覺得會上欸，看看李眉蓁粉專下面的留言就知道了。」底下回應說，「+1」、「是覺得還好，除了幾次直播留言破千，每天文都只有2、300回文，跟宇宙大將軍韓國瑜等級差太多了。」

其他網友也紛紛說：「別嚇人啊！」、「票沒開出來以前，沒有誰穩贏或當選的事情。」、「高雄人已經被笑過一次，希望不要有第二次。」、「要相信高雄人。」、「三年一閏，好壞照輪！高雄人已經衰3年了...該出運了吧！」、「北漂學子真的不可輕忽，一定要回去高雄投票。」、「想想還是有點害怕了。」、「善哉善哉！」、「沒錯，有句成語叫『大意失荊州』，不可輕忽。」

(中時新聞網)