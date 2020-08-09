湯舒皮在展覽中特別擺上兒子第一次畫畫的作品。(王寶兒攝)

從一個喜歡畫畫的孩子，蛻變成一位能以畫圖維生的插畫家。插畫家湯舒皮笑說，自己非常幸福。自2013年推出第一本著作以來，她陸續以生活題材推出不同作品，並以溫暖細膩畫風見長。偶有對插畫抱持熱情的人問她「畫筆用什麼」、「人物怎麼畫」，近日她實際將繪畫所用工具搬到寶藏巖展場，讓人一窺她的工作桌。

湯舒皮表示，自己從小愛畫畫，真正想投入插畫領域是因為看見插畫家凱西的創作，連凱西連載於報紙上的作品她都剪下來收藏至今，也因為看見凱西的作品，讓她知道興趣能成為工作。

確定插畫家志向後，湯舒皮專注鑽研繪畫領域，陸續在復興美工、英國愛丁堡大學插畫研究所畢業。把在英國所見所聞化為《跟著Soupy放鬆together》，比較台灣人與英國人的生活差異，將自己的觀察轉為輕鬆圖文，引起讀者共鳴。另也著有《跟著Soupy做一日英國人》，帶領讀者一覽英國道地下午茶。近日則以育兒生活為題，推出《Soupy媽媽日記》。

湯舒皮表示，畫畫迷人之處在於療癒，在動手作畫的過程中會讓人格外專注，也能因此靜下心來。與其他創作者不同的是，湯舒皮作畫幾乎不打草稿，拿起鉛筆描繪後就開始塗抹上色，「跟著心中的圖案去畫，我也會保留鉛筆的痕跡。」

湯舒皮表示，創作以來，偶爾會碰上一些人詢問要怎麼畫畫，又該準備什麼工具，她近期便將自己的作畫工具、顏料全部搬到寶藏巖展區，還原自家工作桌，並擺上幾張《Soupy媽媽日記》原稿，讓對插畫有興趣的人能看見畫作最原始的樣貌。

喜愛植栽的湯舒皮，也在展覽工作桌旁放上了不少盆栽。她笑說，自己生活除育兒、工作完，很大一部分就是栽種植物，每當心情煩悶，只要在陽台為植物修剪、換盆，就能帶給她非常大的療癒效果。

湯舒皮原稿展於寶藏巖青年會所展出至9月6日。

(中時 )