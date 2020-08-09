今（9）日在台中洲際球場進行的樂天桃猿、中信兄弟3連戰最後一場，象隊張志豪單場雙響炮，灌進5打點，幫助黃衫軍以10比5擊敗樂天桃猿，也擠下富邦悍將爬上排名第3，賽後張志豪獲選單場MVP。

張志豪在1局下就揮出3分全壘打，3局下再補上1發2分炮，本季已19轟。隊友蘇緯達也有1發陽春彈，加上一支二壘打，共有2分打點，本季第12轟，且連兩天開轟。兩人合計打進7分，包辦了大多數的攻擊火力。

雙方的先發投手都抵擋不住對方的炮火，猿隊洪聖欽只投了2.2局就丟掉6分，不過受到隊友守備失誤拖累，只有3分是自責分，最後承擔敗投。

象隊的周磊也只投了3.2局就失掉5分，不過接力的吳哲源、彭識穎、陳柏豪、吳俊偉、李振昌都未失分，其中吳哲源投1.1局拿下勝投，彭識穎、陳柏豪各有1次中繼成功。

其實雙方都擊出11支安打，但象隊有3支全壘打、6支二壘打；反觀猿隊只有1支全壘打、1支二壘打，火炮威力實在差太多了。猿隊擊出全壘打的是朱育賢，這也是他本季第16轟、生涯第100轟，成為中職史上第22人，也是第4快完成百轟的選手。

目前朱育賢累計548支安打，距千安還很遠，可見他是一位重炮型打者。

(中時 )