去年被列為國定古蹟的台北市中山堂，從日治時期就矗立在市區中心，伴人們走過悠悠歲月。從小在台北西區長大的文史達人張哲生表示，對許多老台北人來說，中山堂是不少童年回憶的場景，像是看電影、畢業典禮等，都在這裡發生，而中山堂本身建築也反映台灣的歷史。

台北市中山堂前稱「台北公會堂」，落成於1936年，由日治時期總督府營繕課長井手薰設計，是民眾集會的場所。張哲生表示，日治時期曾有一家台灣日日新報社，為紀念創立滿40周年，特別贈送台北市役所一具天體觀測鏡，於是政府便將之安置在完工不久的公會堂南側屋頂上，成立了台北公會堂天文台，讓民眾能藉以觀察星象。

張哲生表示，當年中山堂可說是相當新潮的建築，以歐風為主要建築風格，但內部構造卻又融合中東、日式建築特色。在台北東區都還滿是稻田時，三層樓高的中山堂廣受人民喜愛，但基層民眾能自由進出的場所，卻因日本在戰敗後，將受降典禮舉行在中山堂，而讓中山堂在往後成為政治意味濃厚的精神象徵，「台北公會堂」的名稱也成為大眾現在熟知的「台北中山堂」。

張哲生表示，為何蔣中正每年都選在中山堂露台發表就職演說？為何許多老軍人都會在中山堂舉行結婚典禮？就是因為受降典禮在中山堂舉辦，讓它成為政府眼中相當重要的地標。中山堂也在那時成為人民登記才能進出的建築，或是要持有表演票券才能踏入的殿堂。

中山堂近年因古蹟認定而逐漸成為活用古蹟，任何民眾都能踏進中山堂欣賞飽含歷史意義的建築角落。張哲生的父親是公務員，不時有政府贈送的中山堂電影招待券，年幼的張哲生也在中山堂看了一場又一場的電影、表演。

張哲生回憶，至今讓他最難忘的是一場日本劇團來台演出的真人舞台劇，劇團在割得一條條的布幕後播放影片，演員隱身在幕後，隨著影片情節突然從幕後衝出來表演，再隨情節隱身在幕後，震撼刺激效果堪比VR，在年僅10歲的他心中，留下最深刻美好的回憶。

(中時 )