桃園市日前出現首例本土登革熱案例，近來Line群組出現「桃園市桃園區中正路／三民路口以北，到力行路，再到永安路，再接三民路，這一片區域是重災區」。桃園市衛生局呼籲，民眾勿散布疫情消息，相關疫調由中央公布為主，以免觸法。

該Line訊息寫道，「桃園西湖里確診登革熱患者疑似到中正路的霸王豬腳買便當時被叮咬，力行市場附近11個人確診，請大家近期不要到這兩個區域走動」、「桃園市桃園區中正路／三民路口以北，到力行路，再到永安路，再接三民路，這一片區域是重災區」。

衛生局說，民眾切勿亂傳假訊息，依據傳染病防治法第63條規定，散布傳染病疫情相關謠言或傳播不實疫情消息，足以損害公眾或他人者，最高可科50萬元罰金。社會秩序維護法第63條第5款規定，散佈謠言足以影響公共安寧者，得處3日以下拘留或3萬元以下罰鍰。

衛生局表示，桃園市7月31日以後，已無新增確診個案，另外截至8月9日市府已經動員924人次清除2620個積水容器，其中有233個陽性。民眾也請配合防疫，主動清除環境積水容器。如果未妥善管理，導致孳生病媒蚊幼蟲，經查核發現，將依傳染病防治法開罰3千元到1萬5千元罰鍰。

(中時 )