嘉義縣梅山鄉老人會理事長廖水永（右）期待明年將有更多長輩參與表揚！（張毓翎攝）

嘉義縣長翁章梁（左二）到場致意，並與得獎者合影留念。（張毓翎攝）

嘉義縣梅山鄉老人會9日上午在梅山國小育樂堂舉行金鑽石婚表揚大會，會中有1對結婚70年的白金婚，為現年90歲吳泉權與91歲吳梁碧緞夫婦，結婚已70年，當年是媒妁之言，2人根本沒見過面就結婚了，家人透露，他們夫妻倆相處之道是「阿公大小聲，阿嬤就不會理他，直到氣氛冷靜下來，大家再慢慢談」。

吳泉權年輕時遵循媒妁之言，將吳梁碧緞娶回家，夫婦倆每天都是粗茶淡飯，不喜歡大魚大肉，過著簡樸的生活，吳泉權是當地知名的風水師，丈夫出外打拚，吳梁碧緞專心在家相夫教子。

吳泉權、吳梁碧緞夫婦彼此扶持、牽手一生，拉拔2個兒子、3個女兒長大，孩子們成年後個個事業有成，如今夫婦倆已有14個孫子、6個曾孫，可謂子孫滿堂，令人稱羨。

另外，2人注重養身，雖然年紀一大把，但身體依然健朗，目前仍住在梅山過山村開元后的老家，經常參加各式社區活動，子女們每到重要節慶或生日，都會回老家陪伴夫婦倆。

在今日金鑽石婚表揚大會，夫婦倆盛裝出席，接受眾人熱情的祝福，嘉義縣長翁章梁、嘉義縣社會局長蕭英成特別到場致意，並與得獎者合影留念，場面備感溫馨。

(中時 )