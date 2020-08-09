資深演員王道是著名的武打影星，不過他因腳筋受傷，而斷了武打明星之路，王道因此就從打仔搖身變老爸，演技精湛的王道，演藝作品橫跨大小螢幕，不過王道曾有段挫折，那就是他還沒做足功課就投資健身房，未料卻慘賠750萬，所幸老婆的一句話，點醒了王道。

資深男星王道。（圖／本報系資料照片）

王道上節目《單身行不行》時透露，他當年腿受傷後，想到自己熱愛健身，也因此讓他燃起投資健身房的念頭並灑下巨資，王道表示，雖然健身房地段好，但事前沒有審慎評估、經營不專業，招來的會員漸漸不上門。

王道曾親自打電話給會員，問他們怎麼都不來，才有人告訴王道，使用健身器材根本像酷刑，王道這才理解當時並沒有運動風氣，最後王道不敵租金和水電費，苦撐5年後，仍認賠退出，750萬付諸流水。

王道投資健身房慘賠，老婆僅告訴他「要喝牛奶，不一定要買牛」。（圖／取材自東風衛視Youtube）

王道談到此事也表示，自己熱愛健身就投資「是多麼幼稚的想法」，他連最基本的市調評估都沒有，導致對於王道慘賠收場，而老婆只告訴王道「以後要喝牛奶，不一定要買牛」才點醒王道。

【精華版】和老婆攜手41個年頭 王道奉勸大家別結婚

(中時新聞網)