苗栗大埔重劃區今年4月接獲賣淫通報，警方接獲後立即前往調查，並在一處套房內查獲數名泰國女郎與龍頭羅姓男子。員警還發現，羅姓男子自去年承租該房後，短短9天，每天都有超過40名的客人找上門來尋求性服務。其中還也一名泰籍應召女因身材姣好，自己就接客超過40人。

警方接獲通報，苗栗的大埔重劃區有人私自經營性交易服務。員警立即喬裝嫖客假意尋求性服務，並在由引路人指引進房後，立即表明身分將其逮捕歸案。據了解，該集團的龍頭羅男是在去年二月租屋，並與1位綽號阿明，聯合接應泰國女子來台，安排她們入住後賣淫，每次性服務要價約略在1600元到2500元之間。

該賣淫集團的龍頭主要是以LINE來招攬客人，開市短短9天，就已經有高達40名的客人預約服務。在遭到警方逮捕偵訊後，羅姓男子辯稱自己只是協助租屋，後又不斷改口是接替管理租屋業務事宜，對接客賣淫一事完全不知情，全案以妨害風化罪名，將羅姓男子等人進行起訴。

(中時新聞網)