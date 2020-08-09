美國海軍陸戰隊做了重大變革，為了「迅捷化」將要逐步裁撤戰車營，戰車將回歸陸軍指揮。但是許多專家表示，這樣做的風險很大，美國陸戰隊一向是「裝備應有盡有」聞名的，素有「瑞士刀」之稱，如此決策，就像把瑞士刀的其中一把工具給拆掉，它就不萬能了。

軍事網(military.com)報導，美國海軍陸戰隊第1戰車營在上個月裁撤，旗下的M1A2戰車剛剛運到加州的29棕櫚鎮(Twentynine Palms)，令許多陸戰隊成員百感交集。有些退休的海軍陸戰隊員一來是懷念以往的日子，二來是一起討論這個決策的優劣，於是以傳統基金會的名義，舉行了一場虛擬座談活動，稱為「未來戰爭中的海軍陸戰隊：沒有戰車是必要還是瘋狂？」

戰略高級顧問馬克·坎西安海軍上將(Mark Cancian)說：「海軍陸戰隊都喜歡把自己當作瑞士刀，但是決策部門卻決定拆掉幾把刀片，只因為他們認為未來已不再需要了。」

主張裁撤戰車營的是海軍陸戰隊作戰發展部司令官艾瑞克·史密斯中將（Eric Smith），他表示，陸戰隊真正的長處是迅捷，所以輕裝打擊部隊才是真正的模樣。

他補充說，海軍陸戰隊將在沒有戰車的情況下前進，這並不是否定以前的作戰，只是「戰車的價值，不如我們最需要的東西，例如遠程精確射擊。」

他說，退役下來的陸戰隊戰車，可以出售給其他盟國，或是轉交給陸軍。

被問到如果陸戰隊需要戰車協同作戰又該怎麼辦？史密斯說：「美軍還有其他部隊，因為我們各軍種是一支聯合部隊，可以帶來支援。例如，我相信陸軍有37個戰車營，所以戰車的覆蓋範圍仍然很廣。」

對此，坎西安與戰略研究員法蘭克·霍夫曼中校(Frank Hoffman)、陸戰隊司令大衛·伯傑將軍（David Berger）皆表示，這樣做風險很大。

坎西安說：「我聽說陸戰隊指揮部門認為，他們如果需要十車，可以向陸軍轉調，但是我認為此舉不太容易。...我認為，如果海軍陸戰隊到時候要借陸軍的戰車部隊，那麼將引發一場激烈的指揮權之爭。」

坎西安同意，陸戰隊可以進行某種程度的戰車部隊縮編，但是再怎麼說，至少海軍陸戰隊後備隊應該保留一些戰車。

(中時新聞網)