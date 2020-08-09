宅神朱學恒（左）訪問軍事專家施孝瑋（右）。 （取自POP撞新聞）

美國「雷根號」航母與安提頓號巡洋艦，今（9）日上午傳出現身在東海；軍事專家施孝瑋日前也分析台灣的蘇澳港戰略價值有多重要。

根據北京大學海洋研究所「南海戰略態勢感知計劃」，今（9）日在官方推特發文，美國「雷根號」航母與安提頓號巡洋艦，上午現身在東海。同時間也有另一架P-8A反潛機從南海沿著西北方大陸沿海偵巡。

而台灣戰略地理位置到底價值如何？蘇澳港到底有多重要？軍事專家施孝瑋日前在《POP撞新聞》接受宅神朱學恒專訪時表示，今天大陸所有進出菲律賓海的核潛艦，都在美國眼皮底下。

但是如果大陸在蘇澳港，蓋一個潛艦基地，到時候潛艦從蘇澳港出海，一下子深度就到4千多公尺的深海區，潛艦在進入深海區以後，要偵測到難度變非常高。

施孝瑋分析，因為海水有溫度、鹽分的差異，經驗豐富的潛艦艦長，可以輕易利用溫度與鹽分差異，去躲開聲納監控，加上水深非常深，要去佈水下偵測系統，也非常困難，很容易穿越第一島鏈，隨時可以進入中太平洋，甚至東太平洋。

不過施孝瑋強調，大陸與美國會不會因為意外摩擦重演軍機互撞？不敢完全排除，但兩邊都是核武大國，發生任何形式軍事衝突，對全球都不是好事，相信兩邊發生「熱戰」可能性不高，還是和平共存比較好。

(中時新聞網)