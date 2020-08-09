彰化縣衛生局與台大公衛進行了萬人血清抗體檢測，沒想到初驗結果發現，部分血清抗體呈陽性反應，讓人擔心有無症狀患者潛藏其中。對此，小兒科急診醫師吳昌騰分享一項研究，「無症狀感染者帶來的傳播可能是社區傳播的關鍵因素」。

吳昌騰在臉書《來講兒科急診的543-吳昌騰醫師》上表示，前陣子彰化縣的抗體檢測結果初步發現當中確實有中和抗體，代表還有無症狀感染者，接著，吳昌騰分享韓國團隊的一項重要研究，這項研究說明了無症狀感染者的傳播可能是社區傳播的關鍵因素。

這項研究發表在「美國醫學會內科醫學期刊」，研究分析韓國天安一個社區隔離治療中心的感染者數據，結果指出，參與研究的有症狀及無症狀患者，所攜病毒量相差無幾，而且從確認感染到解除隔離期間，比起有症狀患者，無症狀感染者下呼吸道檢體中的病毒載量下降的更慢！

因此，研究團隊認為，無症狀感染者帶來的傳播可能是社區傳播的關鍵因素，而隔離無症狀患者可能是控制新冠病毒傳播所必需要做的。吳昌騰就呼籲，一定要記得個人防護還是不能鬆懈的。

(中時新聞網)