紙風車劇團受陳其邁、趙天麟邀請，一連兩天在高雄演出「巫頂環遊世界」，熱情奔放的歌舞以及華麗的道具演出吸引小朋友的目光。（袁庭堯攝）

民進黨團議員、立委紛紛到場觀賞演出。（袁庭堯攝）

陳其邁與玩偶互動，提醒民眾防疫的重要。（袁庭堯攝）

紙風車劇團為了高雄兩場演出，幾乎所有道具都是全新打造製作。（袁庭堯攝）

紙風車「巫頂環遊世界」吸引家長帶著孩子到場同歡。（袁庭堯攝）

選前超級星期天，民進黨高雄市長補選候選人陳其邁與總幹事趙天麟邀請災後復出的紙風車劇團、週末一連兩日至高雄演出，兩場都滿座。陳其邁化身「邁邁叔叔」，擔任賽狗比賽裁判，還與玩偶趣味互動、提醒大家莫忘防疫的重要。

紙風車劇團工廠6月遭逢祝融，浴火重生後首度南下高雄演出，一連兩日帶來「巫頂環遊世界」戲碼，8日首場在衛武營榕園登場，9日晚間在大榮高中舉辦第二場演出。陳其邁歷經一整天拜票、遊行、造勢等活動，仍現身力挺，輕鬆度過緊張的選舉黃金週。

陳其邁長期支持紙風車劇團，他表示，紙風車雖遭逢火災意外，仍不屈不撓重新站起，陪伴孩子及父母們開開心心，在這座城市樂活，度過一個難忘的暑假。大家參與欣賞演出，就是對紙風車最好的支援，也呼籲市民能「報復性」支持所有藝文活動。

紙風車劇團演出為每年「高雄樂活節」重頭戲，民進黨立委趙天麟發起舉辦已10年。趙天麟強調，在一位為善不欲人知的贊助者的幫忙下，高雄才能促成第二場演出。紙風車劇團執行長李永豐表示，災後劇團重新出發，在物資仍缺乏的狀況下，為了高雄兩場演出，幾乎所有道具都是全新打造製作，希望帶給高雄的孩子們一個開心的回憶。

「巫頂環遊世界」的劇情主要在講述一名有經驗的巫婆名叫「巫頂」，她環遊世界到埃及、印度、熱帶國家等地看到的奇幻故事，熱情奔放的歌舞以及華麗的道具演出吸引小朋友的目光。下半場「追風賽狗」比賽登場，陳其邁還充當裁判，一聲令下、各式可愛大型充氣玩偶傾巢而出、在人海中翻騰，讓小朋友High翻天，全場笑聲不斷。

高雄是海洋城市，也是充滿多元文化精彩美麗的城市，希望未來有機會跟所有爸媽和小朋友，大家一起努力讓高雄更好。陳其邁也提醒民眾，暑假出遊時，一定要注意勤洗手、戴口罩，讓台灣引以為傲的防疫成果能持續下去，也讓高雄越來越好。

紙風車文教基金會十多年來，透過各界捐款贊助，已免費讓台灣各地偏鄉超過200萬個孩子、大小朋友看過戲，逗趣親和的戲碼也相當受歡迎。

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(中時 )