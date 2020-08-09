氣象局表示，明(10)日隨著南方低壓帶北上影響，天氣轉不穩定，南部及東南部地區容易有陣雨或雷雨，降雨時間較長，中部地區也有短暫陣雨或雷雨，其他地區中午過後也會轉為有局部短暫陣雨或雷雨，今年第5號輕度颱風「薔蜜」雖然對台灣沒有直接影響，不過沿海仍有長浪發生，要特別留意。

氣象局預報員陳伊秀表示，「薔蜜」今日已從日本琉球海面快速北上遠離，雖然對台灣沒有直接影響，但基隆北海岸、東半部沿海地區及恆春半島有長浪發生的機率，從事海上活動者須注意自身安全及海象變化。

陳伊秀指出，隨著南方低壓帶北移影響，水氣增多，南部及台東地區有持續性降雨及雷雨，中部地區為短暫雨及雷雨，北部及宜蘭地區中午前多雲天氣，中午之後才有局部短暫陣雨及雷雨，提醒民眾隨身攜帶雨具。

溫度方面，南部及東南部雲受降雨影響，白天高溫約31度，其他地方高溫仍可達33至35度。

未來一周天氣預報：

周二(11)不只是南部跟台東，全台都有明顯雨勢，要留意大雨或短時豪雨。

周三(12)隨著低壓帶減弱，整體雨勢稍微趨緩，但西半部仍有大雨出現的可能。

周四(13)之後太平洋高壓增強，西半部地區及東半部山區午後雷陣雨，但南部、台東地區受到海面雲系影響，降雨不僅於午後，請民眾多加留意。

(中時 )