氣象局表示，明(10)日隨著南方低壓帶北上影響，天氣轉不穩定，南部及東南部地區容易有陣雨或雷雨，降雨時間較長，中部地區也有短暫陣雨或雷雨，其他地區中午過後也會轉為有局部短暫陣雨或雷雨，今年第5號輕度颱風「薔蜜」雖然對台灣沒有直接影響，不過沿海仍有長浪發生，要特別留意。
氣象局預報員陳伊秀表示，「薔蜜」今日已從日本琉球海面快速北上遠離，雖然對台灣沒有直接影響，但基隆北海岸、東半部沿海地區及恆春半島有長浪發生的機率，從事海上活動者須注意自身安全及海象變化。
陳伊秀指出，隨著南方低壓帶北移影響，水氣增多，南部及台東地區有持續性降雨及雷雨，中部地區為短暫雨及雷雨，北部及宜蘭地區中午前多雲天氣，中午之後才有局部短暫陣雨及雷雨，提醒民眾隨身攜帶雨具。
溫度方面，南部及東南部雲受降雨影響，白天高溫約31度，其他地方高溫仍可達33至35度。
未來一周天氣預報：
周二(11)不只是南部跟台東，全台都有明顯雨勢，要留意大雨或短時豪雨。
周三(12)隨著低壓帶減弱，整體雨勢稍微趨緩，但西半部仍有大雨出現的可能。
周四(13)之後太平洋高壓增強，西半部地區及東半部山區午後雷陣雨，但南部、台東地區受到海面雲系影響，降雨不僅於午後，請民眾多加留意。
(中時 )
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。