陳其邁的愛貓小米頻頻張口想咬李永豐，嚇得李永豐縮手。（取自陳其邁臉書／袁庭堯高雄傳真）

民進黨高雄市長補選候選人陳其邁「邁的書房直播」邀請紙風車劇團執行長李永豐暢談人生經歷。陳其邁讚許李永豐重考7次、劇團重建的故事很勵志，李永豐當場感動地直接擁抱、親吻陳其邁，呼籲年輕人為了下一代，踴躍返鄉投票。

直播一開始，陳其邁的愛貓小米就不安分，頻頻張口想咬李永豐，直到拿出肉泥誘惑才願意示好。陳其邁說，小米今天已經很客氣，很溫柔。

李永豐表示，劇團災後他向銀行借了5千萬，朋友借了3千萬，目前還在重建善後。為了高雄的演出，道具全都是員工趕工全新製作。

李永豐說，自己大學聯考就曾重考7次，苦心經營的劇團6月又遭逢火災付之一炬，陳其邁2018年也慘敗落選，兩人都有失敗的經驗，他開玩笑地說2人共通點就是「都沒有去跳樓」。

陳其邁表示，過去紙風車曾號稱要走完319鄉鎮，他真的不看好，沒想到真的走完，還走了快兩圈，演出七八百場，讓超過兩百多萬的孩子歡笑過。李永豐則說，有人問他為什麼不出國表演，但他認為出國需要更多經費，在台灣可以演更多場，他也不需要出國證明自己，所以紙風車從未出國過。

李永豐強調，陳其邁明明在行政院有好的發展，仍選擇回到高雄，是因為有感情，想用全部心力去付出，就像自己火災後、仍想為孩子付出的想法依樣。

李永豐期許陳其邁若當選，要讓高雄人有更多接觸藝術文化的機會，同時也呼籲年輕人用選票支持陳其邁。選票是賦予責任也是監督，若陳其邁兩年做不好，再用選票制裁他。

陳其邁表示，未來希望藝文團體都能擁有好的練習場地，他規劃高市公有建築開放給藝術家使用，由市府來支持。同時他也強調，希望能替偏鄉的孩子做到藝術文化平權，縮短數位落差。李永豐最後期許陳其邁施政不要分黨派，因為孩子才是未來的希望。

(中時 )