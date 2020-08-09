近期美台之間動作頻頻，美中之間在南海僵持情勢愈發緊張，大陸接連幾次軍事演習都被認為對南海與台海有針對性。本月初在南海與東沙群島的演習讓外媒更加相信解放軍藉此警示美國與台灣，大陸軍方有關消息的發布則是欲語還休、隱 晦不明。8月初的幾場演習同樣有針對南海針對台海的不同解讀，而不論是南海或台海，其實針對的還是目前與大陸關係最為緊繃的美國。

大陸解放軍一向訊息公開的透明度較低，發布的演習消息大多也只稱「維護國家主權領土完整」之類的套路，因此外界各種解讀與猜測也就更多。目前在大陸周邊的東海、台海、南海與中印邊界，都有不少軍事動作，其中台灣也成為分析的標的之一。台海既為可能衝突的熱點，除了台媒外，港媒、日媒對台海也都很感興趣。

《多維新聞》就把近期解放軍在南海的登陸協同演習，以及南海的轟炸機夜間作戰演習，把各項演習串接起來，解讀為大陸對台「軍事鬥爭準備」。這與日本《共同社》獨家報導解放軍東沙島演練奪島作戰，有不少異曲同工之處。

報導分析稱，8月8日大陸軍方媒體發布第74集團軍所屬旅級部隊近期在海南島西部海域進行夜間登島搶灘作戰，並在模擬搶佔灘頭後，該部隊登島進行城市道路巷戰，大陸軍媒發佈的視頻最後還以「解放軍有信心有能力保衛國家主權與安全利益」做為總結。

報導認為，此次公布視頻的演習可能是先前發佈7月25日至8月2日南海北部軍演的一部分，當時還有海軍航空兵的轟-6G、轟-6J兩款轟炸機參與的高強度演習。一般而言，在利用轟炸機威懾或完成火力投送消滅對手有生力量後，海上的登島搶灘作戰才能開展。但此次演習有較不尋常之處，首先是夜間演練登島搶灘作戰較為少見，但凌晨發起戰事的案例極多；其次是搶佔灘頭後，該部隊直接進行城市道路巷戰。

報導分析稱，從登島搶灘再到打巷戰，意味著此次演訓目標明確，即是演練登陸台灣島。雖然武力統一選項大陸從未放棄，但「內緊外鬆」始終是戰備的基調。

解放軍近期也被指出在福建省廈門市防區內部署的PCL-191型箱式火箭炮，作為遠端火力打擊的核心裝備。該火箭炮最大射程超350公里，足以覆蓋台灣島西部灘頭陣地。火炮發射370毫米火箭彈，也能發射750毫米的戰術彈道導彈，打擊效能可觀。

此外，被指為與台海相關的軍事活動包括《央視軍事頻道》報導的解放軍空降兵旅級部隊組織1000多名官兵進行水上跳傘訓練，以及大陸首個衛生列車啟用。該列車由指揮車、醫療護理車、手術急救車、重症監護車、醫技保障車等組成，相當於流動的「二級醫院」。

(中時新聞網)