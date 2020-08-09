周興哲「你,好不好 巡迴演唱會 DELUXE」9日第二場，陳嘉樺（Ella）現身合唱〈晚安歌〉，難得同台，Ella火力全開，猛虧他唱第二首時扯掉上衣，「怎麼沒找我來幫忙，這太不合理了」，指他祼上半身時燈光昏暗看不清楚，「你胸前腫脹感的樣子都拍不清楚」，隨後拿出網美專用的補光機器，要求周興哲掀開上衣讓她重拍精壯身材，見他害羞語塞，Ella搞笑表示：「原來你的精華只有30秒？那也滿長了啦。」

眼見周興哲被虧得毫無招架之力，Ella又說：「那至少我可以摸一下吧，幫大家鑑定一下有沒有很硬。」隨後伸出手指往他胸前戳了幾下，表示：「這個腫脹感，跟我月經來的時候差不多。」兩人互動High翻滿場萬名觀眾，樂得Ella直呼：「找我來當嘉賓一定會超時、一定超時的，超時30分鐘好了，〈來個蹦蹦〉唱100遍。」掀起全場高潮。

歷經新冠肺炎疫情影響，演唱會終於順利舉行，周興哲牽著Ella獻唱時，感性直言今年很多人受到考驗，遭遇不順、陷入低潮等狀況，希望藉由這首歌與大家分享正能量；Ella也說：「在這麼辛苦嚴峻的一年，我們能齊聚在這裡，是非常獨特的景像。」其實周興哲獻唱轉音難度頗高的〈怎麼了〉時，高音略微吃力，原來是他昨晚首場演出因興奮唱得太用力，結束後才發現自己喉嚨腫腫的，今開唱前趕赴診所打消炎針，由於時間緊迫，他還吊著點滴到小巨蛋準備彩排，直到總彩前才滴完。

周興哲（左）與Ella互動逗趣。（盧禕祺攝）

(中時 )