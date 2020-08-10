赤嵌還是赤崁一直是文史界爭論的話題，交通路標有赤崁街也有赤嵌東街。(曹婷婷攝)

路邊也有作赤崁樓。(曹婷婷攝)

赤嵌東街則寫作嵌。(曹婷婷攝)

國定古蹟赤崁樓應該寫作赤嵌還是赤崁？民眾來到赤崁樓可見崁、嵌兩種寫法，周邊街名也出現赤嵌街、赤崁東街不同寫法，讓人看得霧煞煞。專家學者一派認為，明清史書均作赤「嵌」樓，由平埔語地名音譯而成；一派則主張「崁」較本土，由於兩派聲浪相當，也成為文史界爭論的話題。

曾任台南市政府文獻委員會顧問的資深律師謝碧連逝世百日前夕，台南市政府舉辦追思座談會，文史界回憶謝律師畢生推廣府城文史的辛勞付出，也讓他當年費心考據嵌、崁往事被提起。前台南文史協會理事長李清山表示，崁、嵌各有擁護者，文史界也存在兩種聲音，謝碧連曾未此費時考據，主張應用崁而非嵌。

嵌、崁爭論始於1965年，當時台灣省政府主席黃杰題字「赤嵌樓」，有人提出異議應為「赤崁樓」，後來，學者考證明清史書均作赤「嵌」樓，由平埔語的地名音譯而定，此後，官方採納學者意見，官方文書及民間刊物均用赤「嵌」樓。

2003年，本土派文史人士認為崁較具本土意涵，建議市府改用「崁」字，由於當時正值市府推行本土化，官方文書遂改用「赤崁樓」。同年，台南市文獻委員會投票表決，以10票對4票，決議市府公文一律將「赤嵌樓」改為「赤崁樓」，時任台南市長的許添財於市政會議裁示舊有里名仍保留「赤嵌」，新交通路標、公文書寫一律改為「赤崁」。

文史界表示，嵌崁各有擁護聲浪，直到現在，崁、嵌仍不見統一，以路名來說，赤嵌里、赤嵌街沿用嵌，只隔一條街的赤嵌東街則用崁，路標指示則同時有赤崁樓、赤嵌樓，高掛赤嵌樓匾額寫嵌，另外，公部門網頁也是崁、嵌都有人用，莫衷一是。

(中時 )